Израиль: протесты против правительства Нетаньяху

"Демократия в опасности" – с таким лозунгом выступили недовольные политикой религиозно-консервативного правительства Биньямина Нетаньяху. В акции в Тель-Авиве, к которой призывали левые депутаты Кнессета и представители арабских партий, приняли участие несколько тысяч человек.

Среди прочего собравшиеся критиковали проект судебной реформы, которая, по их мнению, "подорвёт систему сдержек и противовесов в стране".

73-летний лидер партии "Ликуд" в шестой раз стал премьером, возглавив коалицию, в которую вошли ультраправые и ультраортодоксальные партии. Речь идёт о таких организациях, как "Религиозный сионизм" Бецалеля Смотрича и "Еврейская сила" Итамара Бен Гвира – оба политика известны антипалестинской позицией. Так, новый министр национальной безопасности Бен-Гвир уже спровоцировал кризис, посетив Храмовую гору.

В кабмин также вошла партия "Ноам" Ави Маоза с риторикой, направленной против сексуальных меньшинств. Несмотря на новый состав правительства, депутаты Кнессета впервые в истории избрали в качестве спикера открытого гея Амира Охану.