В Стокгольме назвали требования по вступлению в НАТО невыполнимыми

Турция ставит невыполнимые условия, касающиеся вступления в НАТО. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Анкара, в частности, хочет, чтобы Стокгольм выдал предполагаемых курдских экстремистов и подозреваемых в причастности к попытке госперевороту 2016 года. Такие же требования Турция предъявляет и Финляндии.

На вопрос, станет ли 2023 год годом вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил:

"Я ожидаю этого, но я не буду гарантировать точную дату, потому что в конечном в итоге это должно быть суверенным решением турецкого и, фактически, венгерского парламентов. Есть два парламента, которые еще не ратифицировали заявки. Но я надеюсь и буду продолжать работать над ратификацией в этих двух парламентах".

Процедуру по вступлению в НАТО Швеция и Финляндия начали после вторжения России в Украину. Официальную заявку Стокгольм и Хельсинки подали 18 мая прошлого года.