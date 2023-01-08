Москвичи рассказали, как переносят морозы

В то время как в некоторых европейских городах из-за необычайно теплой зимы на деревьях распустились почки, в Москву после новогодних праздников пришли лютые морозы.

Синоптики предупреждали, что с 6 по 10 января российскую столицу ожидает самая холодная пятидневка в XXI веке. Жители Москвы, похоже стойко переносят морозы.

Юлия: "Мне очень тепло. У меня есть вот этот шикарный комбинезон, который я надеваю раз в году. Сегодня именно такой день. Я не понимаю, почему люди мерзнут. Мне тепло и хорошо".

Александр: "Сегодня чувствуется, что все-таки пришла зима. До этого было снежно, красиво, но холодка не ощущалось. Сегодня холод заставляет двигаться".

Татьяна: "Морозов ждала, кайфую от них, потому что родилась на Алтае и для меня минус 30, 40, 45 это те морозы, когда я себя ощущаю просто классно".

Морозная погода будет стоять еще несколько дней. По данным Гидрометцентра, в Москве относительно потеплеет уже 11 января.