В результате столкновения поездов в метро Мехико погиб как минимум один человек

В результате столкновения двух электропоездов в метро Мехико погиб по меньшей мере один человек, около 60 получили травмы, из них 35 были госпитализированы, сообщают мексиканские СМИ.

Столкновение поездов произошло в субботу утром между станциями третьей линии столичного метрополитена. Причины происшедшего выясняются.

Это не первый подобный случай в подземке столицы Мексики. В марте 2020-го года два поезда метро столкнулись на станции "Такубая", в результате чего один человек погиб, более 40 получили травмы.

В мае 2021-го года на одной из станций 12-й линии метро обрушилась часть эстакады, по которой шел состав с пассажирами. Тогда жертвами катастрофы стали 26 человек.