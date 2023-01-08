Германия: экоактивисты на защите Лютцерата

Представители экологических организаций намерены защитить небольшую деревню Лютцерат на западе Германии от исчезновения в связи с разработкой одного из крупнейших буроугольных разрезов Германии - карьера Гарцвайлер.

Сейчас из деревни переселяют жителей, но в эти дни сюда съехались активисты со всей Германии, чтобы выразить своей протест.

Среди них и представительница климатического движения "Пятницы ради будущего" Луиза Нойбауэр:

"Позади нас - самый большой источник CO2 в Европе. Эти выбросы влияют на жизнь людей во всем мире. Мы здесь выступаем и за тех, кто надеется на нас, раз уж правительство не решается ничего сделать", - говорит Нойбауэр.

Согласно планам, шахта должна закрыться к 2030 году. Компания-оператор утверждает, что сейчас уголь необходим для обеспечения энергетической безопасности Германии, которая оказалась под угрозой после сокращения поставок газа из России.

Однако активисты заявляют, что разработка разреза приведет к увеличению выбросов парниковых газов и сделает невозможным для Германии выполнение обязательств по Парижскому климатическому соглашению.