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мир

Траур в Сенегале: в ДТП погибли не менее 40 человек

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 Михаил Саленков
Фото с места аварии
Фото с места аварии   -   Авторское право  CHEIKH DIENG/AFP

Власти Сенегала объявили трехдневный траур в связи с гибелью не менее 40 человек в результате дорожно-транспортного происшествия. 

Автокатастрофа произошла в воскресенье в шести километрах от города Кафрин в центре страны. Столкнулись два пассажирских автобуса.

По официальной информации, у одного из автобусов лопнула шина, водитель потерял управление, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим автобусом.

Счет пострадавших также исчисляется десятками.

Власти республики планируют в ближайшее время созвать межведомственный совет, который обсудит меры по обеспечению безопасности дорожного движения.