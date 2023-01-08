Траур в Сенегале: в ДТП погибли не менее 40 человек

Траур в Сенегале: в ДТП погибли не менее 40 человекКомментарии
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Власти Сенегала объявили трехдневный траур в связи с гибелью не менее 40 человек в результате дорожно-транспортного происшествия.
Автокатастрофа произошла в воскресенье в шести километрах от города Кафрин в центре страны. Столкнулись два пассажирских автобуса.
По официальной информации, у одного из автобусов лопнула шина, водитель потерял управление, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим автобусом.
Счет пострадавших также исчисляется десятками.
Власти республики планируют в ближайшее время созвать межведомственный совет, который обсудит меры по обеспечению безопасности дорожного движения.