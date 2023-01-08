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Бразилия

Сторонники экс-президента Болсонару ворвались в здание Конгресса Бразилии (СМИ)

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 Euronews
Бразилия
Бразилия   -   Авторское право  EVARISTO SA / AFP

Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна выразило "поддержку" правительству президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы на фоне беспорядков, охвативших столицу страны.

В воскресенье сторонники экс-главы государства Жаира Болсонару ворвались в здания Национального конгресса, Федерального Верховного суда и окружили резиденцию нынешнего лидера. Стражи порядка применили слезоточивый газ, но не смогли дать отпор демонстрантам.

Все это произошло неделю спустя после инаугурации Лулы да Силвы, который победил на выборах Болсонару. Сторонники последнего отказываются признать результаты голосования.

Лула да Силва пообещал наказать вандалов, участвующих в беспорядках. Сообщается, что несколько фотографов и операторов СМИ подверглись нападению во время столкновений.