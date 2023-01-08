"Один из последних естественных катков"

Гляциологи внимательно наблюдают за изменением толщины льда на австрийском озере Вайсензее. В этом году, из-за тёплой осени, оно одно из немногих в стране, где лёд достаточно крепок для конькобежцев. Поэтому сюда приезжает особенно много туристов. Специалисты утверждают, что людям на льду безопасно, даже если их много. Но вот расчищать катки с помощью техники уже без необходимости не рискуют.

Более глубокая восточная часть ледникового озера замёрзла лишь частично; в прошлом лёд здесь в это время года был минимум полметра толщиной, теперь на счету каждый миллиметр.

Изменения погоды и толщины льда контролируют сейчас особенно тщательно, поскольку вскоре на озере должен состояться конькобежный марафон "11 городов", на который собираются приехать около 6 тысяч голландцев. Изначально марафон проходил в самих Нидерландах, между 11-ю городами Фрисландии по рекам и каналам; но в последний раз это было четверть века назад. С тех пор нидерландские каналы не замерзали достаточно крепко.