Кевин Маккарти благодарит за поддержку Дональда Трампа

Кевин Маккарти - новоизбранный спикер Палаты представителей США, выразил благодарность экс-президенту Дональду Трампу за поддержку. Рано утром в субботу Маккарти удалось набрать необходимое число голосов в 15-м туре, после того как политик пошел на значительные уступки своим оппонентам – представителям крайне консервативной фракции республиканцев.

Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей США: "Я особенно хочу поблагодарить президента Трампа. Я не думаю, что кто-то должен сомневаться в его влиянии. Он был со мной с самого начала. Нам нужно проделать так много работы. И он оказал большое влияние на то, чтобы все это произошло. Так что спасибо вам, президент Трамп".

По информации ряда американских СМИ, после 14-го тура Дональд Трамп позвонил "диссидентам" Энди Биггсу и Мэтту Гетцу и призвал их поддержать кандидатуру Маккарти. В 15-ом туре голосования Маккарти победил соперника-демократа Хакима Джеффриса с перевесом всего в четыре голоса – 216 против 212.