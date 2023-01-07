English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
мир

Кевин Маккарти благодарит за поддержку Дональда Трампа

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Кевин Маккарти
Кевин Маккарти   -   Авторское право  AFP TV

Кевин Маккарти - новоизбранный спикер Палаты представителей США, выразил благодарность экс-президенту Дональду Трампу за поддержку. Рано утром в субботу Маккарти удалось набрать необходимое число голосов в 15-м туре, после того как политик пошел на значительные уступки своим оппонентам – представителям крайне консервативной фракции республиканцев.

Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей США: "Я особенно хочу поблагодарить президента Трампа. Я не думаю, что кто-то должен сомневаться в его влиянии. Он был со мной с самого начала. Нам нужно проделать так много работы. И он оказал большое влияние на то, чтобы все это произошло. Так что спасибо вам, президент Трамп".

По информации ряда американских СМИ, после 14-го тура Дональд Трамп позвонил "диссидентам" Энди Биггсу и Мэтту Гетцу и призвал их поддержать кандидатуру Маккарти. В 15-ом туре голосования Маккарти победил соперника-демократа Хакима Джеффриса с перевесом всего в четыре голоса – 216 против 212.