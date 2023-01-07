Джо Байден вручил президентские медали за гражданские заслуги

Президент США Джо Байден вручил награды за гражданские заслуги американцам, имеющим непосредственное отношение к защите Капитолия во время беспорядков 6 января 2021 года, устроенных сторонниками бывшего президента Дональда Трампа. Медали из рук президента получили 11 человек, еще трое получили награду посмертно.

В числе награжденных — сотрудники правоохранительных органов, а также сотрудники избирательной комиссии и представители властей двух штатов, которые противостояли давлению со стороны администрации Трампа.

"В этот день мы все чествуем выдающуюся группу американцев, которые воплощают в себе все лучшее из того, что было и есть до, во время и после 6 января 2021 года. Америка в долгу у всех вас. Это долг благодарности, который мы не никогда не сможем оплатить сполна", — сказал Джо Байден.

Байден назвал штурм Капитолия "одним из самых мрачных моментов в истории США".

В результате беспорядков погибли пять человек, более 140 полицейских получили ранения.

Трамп призвал своих сторонников прийти к Капитолию, утверждая, что итоги президентских выборов были сфальсифицированы.

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