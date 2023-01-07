В Иране казнили двух участников протестов

Власти Ирана сообщили о казни еще двух участников протестов — 22-летнего Мохаммада Мехди Кареми и 39-летнего Сейеда Мохаммада Хоссейни. Молодых людей обвинили в убийстве члена сил "Басидж" Сейеда Рухоллы Аджамияна в городе Карадж недалеко от Тегерана.

По данным правозащитной организации Iran Human Rights (IHR), базирующейся в Осло, во время ареста оба обвиняемых подвергались пыткам, адвокатам не предоставили доступ к информации по делу.

В ЕС назвали сообщение о казни новым свидетельством насильственного подавления манифестаций и призвали власти Ирана немедленно прекратить такую судебную практику, а также отменить вынесенные ранее приговоры в отношении участников протестов. Об этом говорится в коммюнике, распространенном официальным представителем главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Антиправительственные демонстрации в Иране не прекращаются уже несколько месяцев.

По оценкам информагентства AFP, основанных на данных из официальных источников, в Иране с начала протестов к смертной казни были приговорены 14 человек, связанных с манифестациями, из них четверо уже были казнены.