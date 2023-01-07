"Брэдли" от Пентагона, "Мардеры" от Бундесвера: новые военные поставки Украине

"Прекрасный подарок на Рождество" – так Владимир Зеленский прокомментировал в Твиттере новый пакет военной помощи Киеву в размере 3 миллиардов долларов, о котором объявил Белый дом. Ещё около 700 миллионов выделят европейским странам на "поощрение и компенсацию" военных поставок Украине.

В пятницу стало известно, что Бундесвер передаст ВСУ 40 бронемашин Marder. Накануне о дополнительной поддержке объявили объявили лидеры ФРГ и США по итогам телефонного разговора.

Я благодарю президента Байдена, конгрессменов и всех американцев, которые ценят свободу и знают, что свободу стоит защищать. <...> Я выражаю благодарность канцлеру Шольцу за решение предоставить Украине батарею ПВО Patriot. Вместе с блестящими Iris-T Patriot сделают украинское и европейское небо значительно безопаснее. Владимир Зеленский Президент Украины

Среди прочего в списке вооружений, обнародованном Пентагоном, – 50 боевых машин пехоты Bradley, противотанковые ракеты, бронетранспортёры, зенитные ракеты и боеприпасы для комплексов HIMARS.

Президент Украины назвал новый пакет конкретным следствием своего визита в США и дипломатических усилий Киева.