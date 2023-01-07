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США
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Кевина Маккарти избрали спикером Палаты представителей Конгресса США

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 Euronews
Республиканец Кевин Маккарти смог преодолеть фронду соратников экс-президента Дональда Трампа и стать спикером Конгресса по итогам 15-го тура голосования парламентариев.
Республиканец Кевин Маккарти смог преодолеть фронду соратников экс-президента Дональда Трампа и стать спикером Конгресса по итогам 15-го тура голосования парламентариев.   -   Авторское право  AP Photo/Alex Brandon

На Капитолийском холме завершились самые долгие выборы спикера нижней палаты Конгресса США с 1859 года: в ночь на субботу лидеру республиканцев Кевину Маккарти удалось вырвать победу в 15-м туре голосования. 57-летний представитель Калифорнии получил 216 голосов. За демократа Хакима Джеффрисапроголосовали 212 законодателей. Ещё 6 человек не поддержали ни одного из кандидатов.

В предыдущем туре фаворит гонки, который столкнулся с сопротивлением группы радикальных соратников экс-президента Дональда Трампа, смог привлечь на свою сторону более 10 оппонентов среди своих однопартийцев. Тем не менее для избрания спикером парламентарию из Калифорнии не хватило одного голоса. Американские СМИ описывали ситуацию в законодательном органе, парализованном на протяжении четырёх дней, как "хаотичную"

По информации CNN, после 14-го тура Дональд Трамп позвонил "диссидентам" Энди Биггсу и Мэтту Гетцу и призвал их поддержать кандидатуру Маккарти.