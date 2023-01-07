English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
США

Гавайи: вновь проснулся вулкан Килауэа

Access to the comments Комментарии
 Alexander Kazakevich
Гавайский вулкан Килауэа начал извергаться внутри своего вершинного кратера. Снимок предоставила Геологическая служба США, 6 января 2023 года.
Гавайский вулкан Килауэа начал извергаться внутри своего вершинного кратера. Снимок предоставила Геологическая служба США, 6 января 2023 года.   -   Авторское право  U.S. Geological Survey via AP

На Гавайских островах начал извергаться Килауэа – один из самых активных вулканов мира.

По информации Американского геофизического института (USGS), 60-метровые фонтаны лавы наблюдаются внутри кратера на вершине вулкана.

Сообщается, что активность Килауэа пока не отразилась на соседнем Мауна-Лоа. В конце прошлого года оба вулкана выбрасывали лаву на протяжении двух недель.

Извержение вулкана в прямом эфире.

Вершина Килауэа находится в Национальном парке на Большом острове, вдали от жилых кварталов.