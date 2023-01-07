Чай без акционеров: кооперативный опыт в Марселе

"Марсельская коммуна" против англо-голландского гиганта Unilever: работники чайной фабрики на юге Франции отстояли в суде право использовать помещения и оборудование и продолжать выпускать продукцию в качестве кооператива после того, как несколько лет назад транснациональная компания объявила о переносе производства в Польшу.

"Наша борьба направлена на создание общества, в котором нас считают за людей, где важен голос каждого, поэтому мы печёмся о благополучии предприятия, а не думаем об акционерах. Это совсем другой подход" – говорит Мари-Клэр Амато, волонтёр кооператива Scop-Ti.

Участникам объединения не удалось сохранить историческое название "Éléphant", которое было известно в Провансе и по всей Франции с конца XIX века. Теперь их чай и травяные сборы продаются под маркой "1336" – именно столько дней длилось противостояние с Unilever.

Несмотря на резкое сокращение производства, кооператив вышел в прибыль в 2020 году, но в новой реальности, где падает спрос и растут цены на электроэнергию, Scop-Ti испытывает те же трудности, что и все малые предприятия.