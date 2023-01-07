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мир

Звезда на "Аллее славы" для Билли Айдола

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 Alexander Kazakevich
Британо-американский исполнитель на церемонии закладки именной звезды, Лос-Анжелес, 6 января 2023 года.
Британо-американский исполнитель на церемонии закладки именной звезды, Лос-Анжелес, 6 января 2023 года.   -   Авторское право  AP Photo/Allison Dinner

Звезда панк-рока и направления нью-вейв Билли Айдол стал обладателем звезды на Голливудской аллее славы в Лос-Анжелесе.

Первая в этом году церемония закладки именной звезды состоялась в пятницу перед легендарным магазином Amoeba Music.

Карьера 67-летнего британца началась в семидесятых. По словам музыканта, в то время он не верил, что у него есть будущее и поэтому решил "просто заниматься любимым делом".

Исполнитель песен "White Wedding" и "Rebel Yell"  продал более 40 миллионов альбомов по всему миру.