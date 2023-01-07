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мир

McDonald's покидает Казахстан

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 Euronews
Казахстан
Казахстан   -   Авторское право  AFP TV

 Сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением казахстанской Food Solutions прекращает работу под брендом McDonald's из-за ограничений в поставках.

Илья: "Сеть закрыли довольно быстро и обидно, что в Казахстане просто не было хороших поставщиков продукции. Это печально". 

В Минсельхозе Казахстана так прокомментировали ситуацию: "Сеть ресторанов McDonald's обеспечивалась мясной продукцией и полуфабрикатами российского производства, где у компании были расположены крупные распределительные центры. Но в связи с уходом McDonald's из России возникла проблема с поставками сырья".

Как и многие западные бренды-гиганты, McDonald's покинул Россию в прошлом году после вторжения России в Украину.