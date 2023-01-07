К чему приведут откровения принца Гарри

Выход в свет автобиографии мятежного, как его называют СМИ, принца Гарри планировался на 10 января. Однако в минувший четверг книга "Запасной" появилась на прилавках магазинов Испании, а затем отрывки из нее попали на страницы газет, наделав немало шума.

Гарри поведал о службе в Афганистане и непростых отношениях с отцом и братом. Эти и другие откровения Гарри, полагают журналисты, могут еще больше отдалить друг от друга членов британской королевской семьи.