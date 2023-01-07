Китайская компания будет добывать нефть в Афганистане

Афганистан подписал соглашение с китайской компанией о добыче нефти из бассейна Амударьи. Этот контракт является первой крупной сделкой с иностранными инвесторами с тех пор, как в 2021 году власть в Афганистане захватили талибы.

В соответствии со сделкой китайская фирма будет добывать нефть на территории общей площадью 4500 квадратных километров в северных провинциях Сари-Пуль, Джаузджан и Фарьяб.

По условиям контракта, китайская компания должна инвестировать 150 млн долларов США в первый год, а за три года объём инвестиций достигнет 540 млн долларов.