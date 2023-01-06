На выставке CES 2023 в Лас-Вегасе представлены украинские стартапы

Вдали от линии фронта украинцы борются за благополучие своей страны без оружия в руках. Двенадцать украинских стартапов представлены в этом году на международной технологической выставке в Лас-Вегасе. Несмотря на войну, бизнесменам удалось сохранить творческий подход к делу.

Среди стартапов, демонстрирующих инновационные идеи - компания, которая делает бумагу из опавших листьев.

Александр Соболенко, соучредитель ReLeaf: "Мы используем опавшие листья, собираем их с городских улиц и парков, чтобы делать самую экологичную бумагу в мире, не вырубая деревьев. Это решение имеет и ряд других особенностей. Прежде всего, выбросов CO2 при производстве такой бумаги на 78% меньше по сравнению с традиционным процессом".

Малому бизнесу в Украине пришлось приспосабливаться к условиям тотальной войны. Но люди полны решимости продолжать, как утверждает этот предприниматель, чья компания выпускает продукцию из кофейной гущи.

Назар Трохимчук, основатель Rekava: "Украинцы - прозападные люди, европейцы. У нас есть инновационные идеи и множество стартапов как и до войны. Да, военные воюют, украинский бизнес работает, стартапы развиваются, так что все делают свою работу".

Фонд помощи украинским фирмам связался со 160 стартапами по поводу участия в выставке. Некоторые из них были вынуждены переехать из-за войны, но ни один не закрылся.