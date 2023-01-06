"Мирный развод" чехов и словаков: дружба после 30 лет жизни порознь

Ондрей и Катарина познакомились в 2008 году, прошло уже более десяти лет с тех пор, как их общая родина раскололась на две страны. Он - чех, она - словачка, но свой межнациональный брак они не считают чем-то необычным.

"У меня дядя - словак, а жена у него чешка. Моя родная сестра выходит замуж за чеха", - рассказывает Катарина. Ондрей добавляет: "Многие из нас не считают Словакию чужой страной в подлинном смысле этого слова".

1 января исполнилось 30 лет со дня распада Чехословакии на Чешскую Республику и Словацкую Республику, два отдельных государства. "Бархатный развод", как его называют за рубежом, запомнился европейцам как самый мирный и успешный "развод" в новейшей истории Европы. Соглашение было достигнуто без конфликтов и ожесточения, хотя и без выяснения общественного мнения: политики с обеих сторон договорились о расколе всего за шесть дней.

В этом году юбилей имеет дополнительное символическое значение. Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину 24 февраля 2022 года из-за одиозной идеи о том, что украинцы - это не вполне отдельная национальность, а отделившаяся от Советского Союза в 1991 году Украина должна быть частью Российской Федерации.

Сегодня по-прежнему кипят страсти между Сербией и Косово, бывшими соотечественниками в составе Югославии. По-прежнему не нашло удовлетворения стремление более половины шотландцев к независимости от Соединенного Королевства. Не утихают сепаратистские претензии ни в испанской Каталонии, ни в валлоно-фламандской Бельгии.

Словаки остаются сегодня самой крупной иностранной общиной, проживающей в Чешской Республике. Различия в языках двух народов тоньше сигаретной бумаги. Даже до вступления обеих стран в Европейский Союз в 2004 году путешествовать между Чехией и Словакией было относительно просто, а таможенный союз с 1993 года обеспечивал беспрепятственную торговлю.

И это привело к некоторым странностям.

Андрей Бабиш был премьер-министром Чехии до ноября 2021 года и, вероятно, станет одним из кандидатов во втором туре президентских выборов в конце января 23-о. Но родился и вырос он в столице Словакии Братиславе, а в Чехию переехал уже после 1993 года, когда ему было около 30-и.

Президент Словакии Зузана Чапутова считается самым популярным политиком среди чехов - по результатам опроса, проведенного в конце 2021 года компанией CVVM.

"Несмотря на то, что многие из нас родились в одной стране, а сейчас живут в двух разных, у нас по-прежнему прекрасные отношения и мы можем сотрудничать. У меня лично муж словак," - пошутила спикер чешской Палаты депутатов Маркета Пекарова-Адамова в начале января на юбилейной церемонии по случаю "развода" двух государств.

Хотя никто не ставит под сомнение братские отношения между двумя народами, для некоторых разрыв остается болезненной темой.

Median, другая служба соцопросов, в недавнем исследовании обнаружила, что 47% чехов и 62% словаков считают, что разрыв был правильным решением. Но 48% чехов и 33% словаков более консервативны и считают, что это был плохой шаг.

"Ностальгия по Чехословакии сильна в Чехии среди старшего поколения. Молодому поколению этот вопрос безразличен и, как правило, молодые не имеют чёткого мнения. В Словакии ситуация более или менее схожая," - сказал в интервью euronews Любомир Копечек, профессор политологии в Университете Масарика.

В конце 80-х многие выступали против "развода". Герой антикоммунистического сопротивления Чехословакии Вацлав Гавел ушел в отставку с поста президента на следующий день после принятия решения о разделении страны.

Загадка "бархатного развода" заключается в том, что столь мирный процесс, который спустя десятилетия представляется успешным, стал возможен, несмотря на серьёзную оппозицию.

Краткий урок истории

Во многих отношениях распад Чехословакии был значительно более простым, чем её многовековое формирование.

К началу XX века ни чехи, ни словаки не имели собственного государства на протяжении многих веков и не имели большого опыта бюрократического сотрудничества. Словацкие земли (известные также в то время как "Северная Венгрия") управлялись из Будапешта в рамках Австро-Венгерской империи Габсбургов. Чешские земли, между тем, находились в ведении Вены.

В то время как чешские земли были промышленным центром империи Габсбургов, словацкая территория оставалась более сельскохозяйственной и неразвитой.

В Богемии, сердце чешских земель, был силен протестантизм, в то время как среди словаков господствовал католицизм. (Сегодня чехи - наименее религиозная нация среди всех европейцев, в то время как словаки, согласно регулярным опросам, напротив, одни из самых религиозных).

Однако чешское и словацкое национальные движения развивались примерно в одно и то же время - в конце XIX века, и в обоих случаях подпитывались за счёт своих почти идентичных языков. И те, и другие считали, что у них будет больше шансов получить государственность после Первой мировой войны, если они объединятся.

Многие другие национальные группы, которые оставались изолированными, были поглощены другими странами в ходе формирования новых границ в Европе после 1918 года.

Любители истории принимают участие в костюмированной реконструкции осады Братиславы наполеоновскими войсками в 1809 году (июнь 2011 г.) AFP

Совместное государство имело смысл для политиков того времени. Томаш Масарик, отец-основатель Чехословакии и ее первый президент, был сыном словака и чешки. Милан Растислав Штефаник, словацкий лидер, большую часть своего образования получил учась в Праге.

Кроме того, хотя чехи и словаки могли быть большинством на своих национальных территориях, в стране проживало значительное количество этнических немцев, венгров и украинцев, что означало, что Чехословакии суждено было стать многонациональным государством.

Словакия впервые вкусила независимости от Праги в 1939 году, когда ее религиозно-профашистский лидер Йозеф Тисо договорился с нацистами об отколе страны и образовал Первую Словацкую Республику, нацистское марионеточное государство. Вскоре после этого нацистская Германия захватила все чешские земли и до 1945 года управляла ими, называя "Протекторат Богемии и Моравии".

После Второй мировой войны Чехословакия была воссоздана и, когда коммунистическая партия пришла к власти в 1948 году, она провела федерализацию двух регионов. Автономия каждой из двух частей была расширена.

Крах коммунизма

Определяющий момент наступил в 1989 году, когда на волне крушения коммунистических режимов в Восточной Европе, рухнул и режим в Чехословакии. Уникальное (в то время) для Восточной Европы событие прошло на удивление мирно, после чего и было прозвано "бархатной революцией".

Правозащитник и драматург Вацлав Гавел проходит мимо почетного караула в Пражском замке после приведения к присяге в качестве президента Чехословакии (29 декабря 1989 г.) Antonin Novy/AP1989

Но падение социализма также привело к тому, что местные жители назвали "дефисной войной" - дебатам о том, как следует называть новое постсоциалистическое государство, "Чехословацкой Республикой" или "Чехо-Словацкой Республикой", причем за последнюю форму выступали словацкие патриоты. Столетние расколы завершились в 1992 году.

Многие страны называют раскол одной страны на две отдельные "бархатным разводом", основываясь на известном выражении "бархатная революция", которая за четыре года до того свергла коммунистический режим Чехословакии. Однако этот термин обычно не используется ни в Чехии, ни в Словакии.

Некоторые иностранные наблюдатели рассматривают разделение как продолжение падения коммунизма в 1989 году, и поскольку оба события были мирными, прилагательное "бархатный" может показаться подходящим, пояснил Филип Костелка, профессор Института Европейского университета (EUI).

Но для чехов и словаков падение коммунизма в 1989 году и распад Чехословакии - это явно два разных события. "Разделение не было естественным или неизбежным результатом падения коммунизма, - сказал Костелка в интервью Euronews. - Не было никакой народной поддержки".

Вацлав Гавел, икона антикоммунизма, избранный президентом Чехословакии в 1989 году, был категорически против "развода". Он объявил о своей отставке на следующий день после того, как словацкий парламент проголосовал за отделение от страны.

Если конец коммунизма в 1989 году приветствовался как демократическое событие, радостный итог десятилетий борьбы гражданского общества и победа бесправных, то распад Чехословакии уже не имел столь позитивной окраски.

Жизнь после распада в соседних странах

В начале 1992 года чехи и словаки пришли на избирательные участки, чтобы получить свои собственные федеральные территории. Чехи выбрали правоцентристскую Гражданско-демократическую партию под руководством Вацлава Клауса, который хотел централизовать власть, чтобы начать экономическую либерализацию.

Противостояние чешских и словацких игроков во время матча Кубка УЕФА в 2006 году Anonymous/AP2006

Словаки, тем временем, проголосовали за популиста Владимира Мечьяра, который выступал за больший суверенитет словацкой территории.

Спустя несколько месяцев, в июле 1992 года, словацкий парламент принял Декларацию о независимости. Всего шесть дней понадобилось чешским и словацким переговорщикам после серии встреч в Братиславе, чтобы договориться о роспуске общего государства.

Но мнением общественности так никто и не поинтересовался. А политики решили не выносить вопрос на референдум, так как посчитали это слишком опасным.

"Худшее, что могло случиться в то время, - это когда одна часть страны сказала бы, что хочет развода, а вторая - нет, - вспоминал спустя годы в интервью тогдашний глава чешского федерального парламента Ян Странский. - Осмелюсь сказать, что опасность была настолько велика, что дело не ограничилось бы гражданской войной".

Большинство чехов и словаков смирились со своей новой судьбой. Сегодня очень немногие мечтают о воссоединении. Идея "чехословака", который не является ни чехом, ни словаком, ушла в историю.

Каждые несколько лет футбольные ассоциации двух стран собираются, чтобы обсудить и затем отвергнуть идею реформирования совместной чехословацкой лиги для повышения конкурентоспособности. Практически каждый год в топ хит-парадов выбивается очередной дуэт чешской и словацкой групп, который, как правило, сокрушается по поводу разрыва.

Но главный урок в том, что "мирное расставание, за которым последуют сердечные и здоровые соседские отношения, возможно", - подчеркнул Костелка. Хотя он признаёт, что такой "мирный развод" может быть трудным примером для подражания в других странах.