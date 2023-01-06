Российские иммигранты встречают Рождество в Сербии

С начала войны в Украине около 300 тысяч россиян, по официальным данным, переехали в Сербию. Нынешнее Рождество они готовятся встретить вдали от родины. Несмотря на праздничное настроение, сербские россияне признаются, что праздник будет не таким, как дома.

Юлия Славина, иммигрантка из России:"Это будет что-то новое. У нас есть возможности для общения, мы свяжемся с родными. Но, конечно, грустно находиться так далеко от наших семей, однако это реальность эмиграции, к сожалению".

Билеты на самолет из России стоят слишком дорого и многим не по карману - даже для встречи с родными. Проще тем, у кого родственники живут в соседних странах ЕС.

А чего еще россиянам будет не хватать на Рождество?

Екатерина Куницкая, иммигрантка из России:"Для меня довольно необычно то, что нет снега, конечно, и более теплая погода - в Питере сейчас минус 10".

Тем не менее российские иммигранты быстро привыкли к умеренной европейской температуре и наслаждаются праздничной атмосферой Белграда, которая, по их словам, похожа на российские города, - с праздничным убранством и запахом глинтвейна.