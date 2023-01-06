Путин хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы остановить ВСУ - Зеленский

Путин хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы остановить ВСУ - ЗеленскийКомментарии
Украинские власти скептически отнеслись к введению Владимиром Путиным одностороннего 36-часового режима прекращения огня в Украине по случаю православного Рождества. Накануне российский президент призвал украинскую сторону сделать аналогичный шаг, чтобы дать возможность верующим посетить рождественские службы.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал инициативу Москвы столь же фальшивой и лицемерной, как и незаконные референдумы, сопровождавшие аннексию украинских территорий.
Тем временем Германия и США решили усилить военную поддержку Киева для отражения российской агрессии. Вслед за Францией они объявили об отправке в Украину вооружений и боевых машин.
Как сообщила пресс-служба Белого дома по итогам разговора американского президента Джо Байдена и немецкого канцлера Олафа Шольца, Украина получит от США БМП Bradley, а от Германии - БМП Marder и батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot, вдобавок к батарее, ранее поставленной Вашингтоном.