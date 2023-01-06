ITER буксует из-за обнаруженных проблем

В графике строительства ИТЭР - международного экспериментального термоядерного реактора, который собирают во Франции, наметился серьезный сбой. Специалисты нашли зазоры в деталях, которые должны быть сварены вместе для формирования "вакуумной камеры" - где будет происходить термоядерная реакция. Еще один обнаруженный дефект - следы коррозии на "тепловых экранах".

Ремонтные работы, по словам экспертов, могут затянуться на месяцы, или даже на несколько лет. В проекте ИТЭР участвуют Европейский Союз, Япония, США, Южная Корея, Индия, Россия и Китай. ЕС и Франция обеспечивают 45% финансирования.