Нидерланды: новая жизнь для старого хлеба

Ежедневно примерно 700 тысяч испеченных в Нидерландах хлебобулочных изделий остаются некупленным и отправляются в мусорное ведро. Но три булочника из города Вестерворт решили с этим бороться и научились печь свежий хлеб из черствого.

"Семечки кунжута, орехи, всё, где есть мясо и животные белки, отсеивается. Остальное мы складываем в стопки, и оно отправляется прямо в машину", — рассказывает владелец пекарни Bakkersgrondstof Пауль Бернтсен.

У булочников получается перерабатывать около четверти черствого хлеба. Сначала его высушивают в специальной машине и мелко рубят, а затем добавляют получившуюся массу к свежему тесту.

Проектом уже заинтересовались в Брюсселе, и он получил европейское финансирование. Но проблемы у такой концепции всё-таки есть.

"Потребители считают концепцию использования старого хлеба для нового довольно сложной. Поэтому я думаю, что этот хлеб подойдет скорее поставщикам общественного питания. Сейчас его предлагают сотрудникам в столовых на работе. Они пробуют его и говорят: "Как здорово! Как вкусно!"" — говорит владелец пекарни Top Bakkers Роб Бесселинг.

Следующая цель пекарей — увеличить количество переработанного хлеба с 10 до 100 тысяч килограммов в год.