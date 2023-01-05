"День сурка" в конгрессе США

"День сурка" в палате представителей конгресса США. Третьи сутки депутаты не могут избрать спикера. Представитель республиканцев Кевин Маккарти вновь, уже в седьмом туре, не смог добиться одобрения своей кандидатуры, несмотря на то, что его однопартийцы составляют в палате большинство.

Наиболее консервативное крыло республиканцев, сторонники Дональда Трампа, продвигают своего кандидата, а демократы лоббируют своего.

И это несмотря на то, что сам Трамп накануне призывал своих последователей отринуть внутрипартийные разногласия и не превращать в поражение и так не особенно внушительную победу республиканцев на промежуточных выборах.

Пока аналитики не готовы предсказать дальней шее развитие событий, им остаётся только констатировать глубокий раскол в рядах американских консерваторов.