Украина: карта боевых действий по данным ISW, 5 января

Начальник Главного управления военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска намерены начать крупное контрнаступление по всей территории страны весной этого года.

Буданов сообщил в интервью ABC News, что, по его ожиданиям, боевые действия будут наиболее интенсивными в марте 2023 года, и что украинские военные планируют крупное весеннее наступление, которое приведёт к освобождению территории "от Крыма до Донбасса" и "окончательному поражению Российской Федерации".

Украинские официальные лица ранее заявляли, что ВСУ попытаются удержать инициативу с помощью серии уже идущих и последующих операций этой зимой.

По заявлениям "Института изучения войны", "Предполагаемое запланированное крупное украинское контрнаступление весной 2023 года совершенно не означает прекращения операций, которые проводят этой зимой: их могут использовать для создания условий для более крупной весенней операции".

Вот где идут крупные украинские операции.

Российские силы продолжали ограниченные контратаки с целью вернуть утраченные позиции вдоль линии Сватово-Кременная.

Они также не прекращали наступательные действия в районе Бахмута. Украинский Генеральный штаб сообщил, что ВСУ отразили российские атаки у этого города, к северу от него возле Красной Горы, к северо-востоку от Бахмута возле Соледара и к югу, возле Майорска.

Российские войска восстанавливают силы и проводят оборонительные операции в Херсонской области. Министерство обороны РФ опубликовало кадры, на которых российские силы обороняют восточный берег Днепра.

Институт изучения войны не заметил никаких признаков того, что украинские силы намерены прекратить контрнаступательные операции этой зимой ради того, чтобы провести крупное контрнаступление весной. Буданов заявил, что будут нанесены новые удары "всё глубже и глубже" по территории России, но отказался комментировать участие Украины в предыдущих ударах по российским тыловым районам.