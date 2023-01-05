Джокович пропустит престижные турниры

Сербский теннисист Новак Джокович, который отказывается вакцинироваться от коронавируса, скорее всего, пропустит престижные турниры в Индиан-Уэллсе и Майами весной этого года. Это связано с тем, что американские власти продлили запрет на въезд в страну без прививки от COVID-19 по меньшей мере до 10 апреля.

Год назад Джокович был задержан по прибытии в Австралию из-за отказа от вакцинации, а позже даже депортирован из страны. За последний год серб из-за своей позиции пропустил целый ряд турниров и потерял звание первой ракетки мира.