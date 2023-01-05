Amazon уволит 18 тысяч сотрудников

Американская компания Amazon сократит более 18 тысяч сотрудников вместо заявленных ранее 10 тысяч. Об этом сообщил генеральный директор онлайн-ритейлера Энди Джесси, назвавший этот шаг непростым. По его словам, решение было принято в рамках планирования на 2023 год на фоне неопределенности в экономике и в связи с набором большого числа сотрудников в последние два года в условиях роста спроса во время пандемии. Увольнения, как сообщается, коснутся преимущественно сотрудников из отделов продаж и найма персонала.