English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
США

Amazon уволит 18 тысяч сотрудников

Access to the comments Комментарии
 Вероника Доваль
Логотип компании
Логотип компании   -   Авторское право  AP Photo/Steven Senne, File

Американская компания Amazon сократит более 18 тысяч сотрудников вместо заявленных ранее 10 тысяч. Об этом сообщил генеральный директор онлайн-ритейлера Энди Джесси, назвавший этот шаг непростым. По его словам, решение было принято в рамках планирования на 2023 год на фоне неопределенности в экономике и в связи с набором большого числа сотрудников в последние два года в условиях роста спроса во время пандемии. Увольнения, как сообщается, коснутся преимущественно сотрудников из отделов продаж и найма персонала.