Бенедикт XVI похоронен в Ватикане

В Ватикане простились с почетным папой римским Бенедиктом XVI. Он скончался 31 декабря на 96-м году жизни. Траурную церемонию посетили тысячи верующих. Некоторые принесли флаги родной для Йозефа Ратцингера Германии.

Перед собором Святого Петра разместились почетные гости, в числе которых были премьер-министр Италии Дорджа Мелони и Её Величество Королева София Испанская. Поминальную мессу возглавил глава Римско-католической церкви Франциск.

Франциск, папа римский: "Бенедикт, верный друг Небесного Жениха, пусть твоя радость будет полной, когда ты слышишь Его голос, сейчас и навсегда".

В ходе церемонии архиепископ Георг Генсвайн, который был личным секретарем Бенедикта XVI, положил открытое Евангелие на его гроб.

В 2013 году Бенедикт XVIстал первым за 600 лет понтификом, сложившим полномочия. Свое решение он объяснил нехваткой сил для управления Римско-католической церковью.

Гроб с телом бывшего папы будет покоиться в крипте под алтарной частью Собора Святого Петра.