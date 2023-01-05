Франция: профсоюзы объявили мобилизацию против пенсионной реформы

Французские профсоюзы готовят массовые акции протеста против пенсионной реформы. Об этом крупнейшие национальные объединения в защиту трудовых прав объявили после переговоров с правительством. В проект может войти в том числе повышение пенсионного возраста. Мобилизовать силы для борьбы с реформой призывают Всеобщая конфедерация труда и Конфедерация христианских рабочих.

«Я думаю, мы имеем дело с премьер-министром и министром труда, над головами которых нависает президент Республики, желающий провести догматическую реформу. Он решил проводить её без учета мнения профсоюзов, их единодушной позиции!» – заявил после переговоров глава Всеобщей конфедерации труда Франции Филипп Мартинес.

Председатель Французской конфедерации христианских рабочих Сириль Шабанье обвиняет правительство в неготовности к диалогу:

«В Конфедерации христианских рабочих, как вы знаете, мы никогда не отрицали, что существует проблема пенсионного дефицита и что она будет актуальна особенно в 2024-2028 годах. Так что нет никаких проблем с обсуждением финансирования. Но есть и другие решения позволяющие избежать повышения пенсионного возраста. Мы представили их, но правительство не хочет их рассматривать. Для нас это показательно. Они очень хотят повысить пенсионный возраст. Мы не можем мириться с этим, поэтому мы будем бороться с реформой».

О поддержке протестов заявляют и другие общественно-политические объединения, в частности, участники движения «Жёлтых жилетов». Уже в субботу они намерены собраться в Париже. Активисты грозятся повторить кампанию 2018-2019 гг., когда во Франции еженедельно проходили акции протеста, некоторые из них сопровождались беспорядками и противостоянием с полицией.