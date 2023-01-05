Китай предоставляет не совсем полные и точные данные по госпитализации и смертности от коронавируса. Об этом заявляют во Всемирной организации здравоохранения. По данным ВОЗ, в декабре прошлого года Китай сообщил только о 13 случаях смерти от ковида по всей стране, что по мнению экспертов, не отражает реальной картины.

ВОЗ призывает Пекин обеспечить большую прозрачность в отношении масштабов пандемии.

Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ: "Мы продолжаем требовать от Китая предоставлять более оперативные, регулярные, достоверные данные о госпитализациях и смертях, а также активизировать секвенирование вируса". "Мы действительно обеспокоены текущей эпидемической картиной Covid-19, когда в нескольких частях мира наблюдается как интенсивная передача вируса, так и быстрое распространение рекомбинантного варианта".

После того как в начале декабря власти Китая ослабили антиковидные ограничения, в стране стал стремительно распространяться коронавирус. На этом фоне целый ряд стран в числе которых Великобритания, Испания, Италия, США, Франция, Южная Корея и Япония, ужесточили правила для приезжающих из КНР.