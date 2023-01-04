Вьетнам: спасти ребенка, застрявшего в полой бетонной трубе под землей, не удалось

Вьетнам: спасти ребенка, застрявшего в полой бетонной трубе под землей, не удалосьКомментарии
AFP
Авторское право AFP-
Спасательному отряду в провинции Донгтхап на юге Вьетнама не удалось спасти 10-летнего мальчика, упавшего на строительной площадке в полую бетонную сваю.
По словам представителя местных властей, ребенок получил несколько серьезных травм при падении. Кроме того, ему не хватало воздуха, чтобы продержаться дольше.
Инцидент произошел в минувшую субботу. Мальчик отправился на стройку с тремя соседями собирать металл. Неожиданно он оказался в бетонной ловушке глубиной 35 метров и диаметром всего 25 сантиметров.
Официальное заявление о смерти ребенка было сделано после консультации с медицинскими экспертами, передает AFP.