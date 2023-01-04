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Вьетнам

Вьетнам: удастся ли спасти ребёнка, провалившегося в полую бетонную сваю?

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 Кнарик Хачатрян
Поисково-спасательные работы в Догнтхапе на юге Вьетнама, где 10-лений мальчик провалился в полую бетонную сваю.
Поисково-спасательные работы в Догнтхапе на юге Вьетнама, где 10-лений мальчик провалился в полую бетонную сваю.   -   Авторское право  AFP

Спасательные работы в Донгтхапе на юге Вьетнама не прекращаются, но надежда извлечь живым мальчика, провалившегося на строительной площадке в полую бетонную сваю, тают.

Военные инженеры пытаются приподнять бетонную трубу, зарытую в землю на глубину 35 метров. Они откапывают почву вокруг конструкции. 

Десятилетний ребенок упал в бетонную ловушку диаметром всего в 25 сантиметров в субботу. Спасатели подозревают, что у него множественные травмы, жив ли он ещё - неизвестно.