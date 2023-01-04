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Венесуэла

Венесуэла приняла первое за 15 лет круизное судно из Европы

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 Euronews
Круизный лайнер Amadea прибывает в порт Гуамаче на острове Маргарита, Венесуэла
Круизный лайнер Amadea прибывает в порт Гуамаче на острове Маргарита, Венесуэла   -   Авторское право  GUSTAVO GRANADO/AFP or licensors

В Венесуэльский порт зашло первое за 15 лет круизное судно из Европы.

Лайнер Amadea высадил на курортном острове Маргарита 500 туристов из Бельгии, Германии, Испании, Италии и Франции. Что венесуэльские власти назвали официальным возобновлением международного морского туризма в стране.

Несмотря на наличие обширного выхода к Карибскому морю, порты Венесуэлы резко сократили свою деятельность в результате экономического и политического кризиса, который переживает страна с 2017 года.

Чиновники возложили вину за отсутствие круизных судов на международные санкции против правительства Венесуэлы.