Венесуэла приняла первое за 15 лет круизное судно из Европы

В Венесуэльский порт зашло первое за 15 лет круизное судно из Европы.

Лайнер Amadea высадил на курортном острове Маргарита 500 туристов из Бельгии, Германии, Испании, Италии и Франции. Что венесуэльские власти назвали официальным возобновлением международного морского туризма в стране.

Несмотря на наличие обширного выхода к Карибскому морю, порты Венесуэлы резко сократили свою деятельность в результате экономического и политического кризиса, который переживает страна с 2017 года.

Чиновники возложили вину за отсутствие круизных судов на международные санкции против правительства Венесуэлы.