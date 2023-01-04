Маккарти продолжит борьбу за пост спикера

Палата представителей конгресса США перенесла на среду голосование по кандидатуре нового спикера, который после ноябрьских промежуточных выборов должен сменить демократа Нэнси Пелоси. Накануне впервые за последние 100 лет законодатели не смогли избрать нового спикера в первом же туре: три попытки не увенчались успехом.

Кевину Маккарти, ведущему кандидату от республиканцев, которых сейчас в Палате большинство, не хватило голосов, потому что 20 его однопартийцев поддержали другого кандидата от консерваторов Джима Джордана.

Шерил Джонсон, секретарь Палаты представителей:

"Ни одно лицо не получило большинство от общего числа голосов, поданных по фамилии. Спикер не избран", — констатировала секретарь Палаты представителей Шерил Джонсон.

Голосовать за Маккарти отказалась группа республиканцев - сторонников жёсткой линии, поддерживающих Трампа. Но Маккарти заявил, что сдаваться не намерен и будет бороться столько, сколько потребуется.

Пост спикера палаты представителей — третий по значимости пост в государственной иерархии США. Без спикера Палата не может работать в полную силу, в частности приводить к присяге новых членов, назначать председателей комитетов или участвовать в судебных заседаниях.

118-й состав Конгресса США приступил к работе 3 января 2023 года. По итогам промежуточных выборов Законодательный орган перешёл под контроль республиканцев, среди которых обособилась группа близких соратников экс-президента Дональда Трампа.