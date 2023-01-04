"Адмирал Горшков" пошёл по океанам

Фрегат "Адмирал Горшков" выходит на боевую службу и отправляется в "дальнее плавание".

В поход по Атлантическому и Индийскому океанам фрегат отправил по видеосвязи президент России Владимир Путин.

"Адмирал Горшков", как особо отметил Путин, оснащен гиперзвуковыми ракетами "Циркон", которые – по словам российских военных – способны преодолевать защиту любых современных систем ПВО.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе видеоконференции доложил, что "основные усилия во время похода будут сосредоточены на противодействие угрозам России, на совместном с дружественными странами поддержании регионального мира и стабильности".

"В ходе учений и тренировок будут отрабатываться действия экипажа фрегата по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности в различных условиях обстановки", - подчеркнул Шойгу.

"Адмирал Горшков" первым получил комплекс с "Цирконами". С фрегата проводились первые испытательные пуски.

В США выражают озабоченность по поводу нового российского гиперзвукового оружия. В Пентагоне полагают, что "Циркон" создает значительные риски для глобальной безопасности, поскольку ракеты могут оснащаться ядерными боеголовками.