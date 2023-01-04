В украинском городе Днепре демонтировали памятник Герою Советского Союза Александру Матросову. Как пишет сайт "Страна.ua", снесенный монумент будет храниться на территории коммунального предприятия "Зооконтроль". Снос памятника советскому герою анонсировали ещё в конце декабря. Александр Матросов родился в Днепре, когда город ещё назывался Екатеринослав.

Символ отваги бойцов Красной Армии Александр Матросов погиб в возрасте 19 лет в боях под Псковом в феврале 1943 года. Он помог однополчанам атаковать немецкие позиции, закрыв собой пулеметную амбразуру. Всего в том бою погибло около 80 красноармейцев.

В Украине продолжается борьба с памятниками советского и имперского наследия. Ранее в Днепре был демонтирован памятник писателю Максиму Горькому, а в Одессе снесли с постамента памятник императрице Екатерине II и ее сподвижникам, установленный в начале ХХ века.