English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Литва

Тёплая зима оборачивается непредсказуемыми паводками на западе Литвы

Access to the comments Комментарии
 Андрей Позняков
Половодье в районе Шилуте на западе Литвы
Половодье в районе Шилуте на западе Литвы   -   Авторское право  Кадр из видео EBU/LT

Весеннее половодье – обычное явление в долине Немана на западе Литвы, но с потеплением климата они происходят всё чаще. В этом году паводок начался сразу после Нового года, – рекордно тёплого для этого региона. Местные жители сетуют, что уже практически невозможно предсказать подъёмы воды

— Уже около 10 лет у нас бывают не только весенние паводки, но и зимние. А в 2017 случился осенний паводок, он начался в октябре, а закончился только весной 2018 года.

— Сейчас ситуация стабилизировалась, уровень воды в реках снижается примерно на 20 сантиметров в день. Тем не менее, 14 деревень затоплены. К 40 домам, в которых проживают 52 человека, трудно добраться. Вода разлилась на площади около 14 тыс. га.

Тревогу у жителей района Шилуте вызывают прогнозы метеорологов, которые ожидают значительного похолодания. На реке могут образоваться ледяные заторы, которые приведут к новым паводкам. Кроме того, замёрзшая в полях вода при следующем потеплении будет способствовать более масштабным подтоплениям.