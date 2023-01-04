Тёплая зима оборачивается непредсказуемыми паводками на западе Литвы

Весеннее половодье – обычное явление в долине Немана на западе Литвы, но с потеплением климата они происходят всё чаще. В этом году паводок начался сразу после Нового года, – рекордно тёплого для этого региона. Местные жители сетуют, что уже практически невозможно предсказать подъёмы воды

— Уже около 10 лет у нас бывают не только весенние паводки, но и зимние. А в 2017 случился осенний паводок, он начался в октябре, а закончился только весной 2018 года.

— Сейчас ситуация стабилизировалась, уровень воды в реках снижается примерно на 20 сантиметров в день. Тем не менее, 14 деревень затоплены. К 40 домам, в которых проживают 52 человека, трудно добраться. Вода разлилась на площади около 14 тыс. га.

Тревогу у жителей района Шилуте вызывают прогнозы метеорологов, которые ожидают значительного похолодания. На реке могут образоваться ледяные заторы, которые приведут к новым паводкам. Кроме того, замёрзшая в полях вода при следующем потеплении будет способствовать более масштабным подтоплениям.