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Италия

Спасение по новым правилам

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 Михаил Саленков
Судно Geo Barents у берегов Италии. Архив
Судно Geo Barents у берегов Италии. Архив   -   Авторское право  Salvatore Cavalli/AP

Судно Geo Barents неправительственной организации "Врачи без границ" провело две спасательные операции в Средиземном море в первые дни января и прибыло в итальянский порт Таранто с 89 мигрантами на борту, включая девятерых несовершеннолетних.

Четверым спасенным оказана медицинская помощь.

Это первое судно, принявшее на борт мигрантов, после вступления в силу новых правил итальянского правительства, регулирующих спасательную деятельность на море неправительственных организаций. 

За нарушение новых правил грозит штраф до 50000 евро, при повторном - конфискация судна.