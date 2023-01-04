Дело Бабиша: приговор до первого тура выборов?

В Праге завершается судебный процесс, один из фигурантов которого – бывший премьер-министр Чехии и депутат парламента страны Андрей Бабиш.

Экс-главу правительства обвиняют в махинациях с дотациями Евросоюза на сумму 2 млн евро.

Расследование дела идет уже несколько лет. В прошлом году парламент Чехии лишил Бабиша депутатской неприкосновенности.

Обвиняемый настаивает на своей невиновности и называет дело политическим.

Андрей Бабиш – один из кандидатов на предстоящих выборах президента Чехии, первый тур которых состоится 13-14 января. Ожидается, приговор будет вынесен до первого тура.