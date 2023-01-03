Война, развязанная Кремлём в Украине, привела к неожиданным жертвам: ими стали крупнейшие бизнесмены страны.

Задолго до войны Украина уже считалась страной с высочайшим уровнем коррупции, а несколько десятков бизнесменов, которые контролируют львиную долю ее богатств (телеканалы, угольные шахты, банки, сети магазинов, сельхоз фермы, крупную недвижимость и многое другое), считаются ключевыми игроками украинской экономики. Один из них, "шоколадный король" Петр Порошенко, занимал пост президента страны с 2014 по 2019 год.

Согласно индексу восприятия коррупции, который ежегодно публикует Transparency International, Украина раположилась в нижней трети списка по соседству с Папуа-Новой Гвинеей. Украинские показатели в последние году стали всё немного лучше российских: Россия расположилась в списке ещё ниже, в компании Анголы и Узбекистана.

Полномасштабное вторжение России в Украину нанесло удар по судьбам олигархов по обеим сторонам границы, которая вдруг потеряла какое-либо постоянство. Крупнейший металлургический комбинат в Мариуполе, принадлежавший Ринату Ахметову, превратился в дымящиеся руины, сельскохозяйственные угодья во многих областях не возделываются, поля усыпаны минами, заводы простаивают из-за перебоев электричества, а экспорт морским путём значительно сократился.

Возможным позитивным последствием стало то, что политическое влияние сверхбогатых людей в Украине также пошло на спад. Еще до войны президент Владимир Зеленский предлагал закон о деолигархизации, направленный на ограничение политического влияния бизнес-элиты.

Война лишь укрепила эти позиции: Зеленский больше не нуждается в политической и финансовой поддержке олигархов, а горький опыт защиты страны от российской агрессии, вероятно, заставит украинцев меньше доверять олигархам. Борьба с коррупцией и укрепление верховенства права - это ожидаемые шаги украинских властей как условие получения крупных пакетов финансовой помощи от Запада.

Как война России с Украиной изменила финансовое и политическое состояние пяти крупнейших украинских олигархов?

Ринат Ахметов

Богатейший гражданин Украины, Ахметов платит высокую цену за вторжение России в Украину.

Основа его бизнес-империи - металлургический конгломерат "Метинвест" - потерял два своих крупных завода на юге Украины. Металлургический комбинат "Азовсталь" и металлургический комбинат имени Ильича были превращены в груду развалин во время штурма Мариуполя российскими войсками.

В июне 2022 года Ахметов подал иск против России в Европейский суд по правам человека.

Богатейший украинский бизнесмен Ринат Ахметов потерял значительную часть своего состояния из-за вторжения России в Украину AP Photo

С начала войны другие его активы, включая электростанции, банки, фермы, горнодобывающие и перерабатывающие предприятия, были либо повреждены ракетными ударами, либо захвачены российской армией. А донецкий футбольный клуб "Шахтёр", которым он владеет, был вынужден временно переехать в Киев.

С начала войны компании Ахметова выделяли деньги и ресурсы для помощи ВСУ, предоставив более 100 миллионов долларов на бронежилеты и каски, материалы для укреплений, транспортные средства для военных, продовольственные наборы и медикаменты для гражданского населения.

Один из основных активов Рената Ахметова, мариупольский завод "Азовсталь", превратился в руины в результате российской агрессии AP Photo

По словам пресс-секретаря Ахметова, он вернулся в Украину за день до вторжения России: "Начало войны он встретил дома, в Киеве. С тех пор он ни на день не покидал Украину", - рассказал пресс-секретарь олигарха.

По данным украинского Forbes, состояние Ахметова сократилось с почти 14 млрд долларов в январе 2022-о до 4,3 млрд долларов в декабре. И тем не менее он по-прежнему остается самым богатым бизнесменом в Украине.

"Поскольку интенсивные военные действия и ракетные обстрелы в Украине, к сожалению, продолжаются почти ежедневно, точный и полный подсчет потерь на данном этапе невозможен, а оценки могут быть неверными и непоказательными", - прокомментировал представитель Ахметова вопрос о возможных экономических потерях олигарха.

В 2021 году Зеленский обвинил его в попытке устроить переворот, что Ахметов решительно отрицает. После вторжения России в Украину он передал государству все лицензии на СМИ, которыми он владеет, что горячо приветствовал Владимир Зеленский. Кроме того, его щедрая поддержка ВСУ приносит Ринату Ахметову дополнительные очки в глазах власти.

Виктор Пинчук

С самого начала российского вторжения Виктор Пинчук активно призывал западные страны усилить военную поддержку и критиковал некоторые страны, например Германию, за медлительность в этом вопросе.

К концу сентября олигарх истратил более 45 миллионов долларов на поддержку армии и гражданского населения Украины, согласно данным его благотворительного фонда.

В первые недели войны, когда российские войска приближались к Киеву, военные медики были размещены в роскошном особняке Пинчука в пригороде украинской столицы.

Украинский магнат и филантроп Виктор Пинчук и чемпион мира по боксу, будущий мэр Киева Виталий Кличко во время 9-й Ялтинской конференции (сентябрь 2012 г.) Efrem Lukatsky / AP Photo

Бизнес-империя Пинчука, основой которой является завод по производству труб и железнодорожных колес "Интерпайп", пострадала меньше, чем предприятия других олигархов.

"Финансовое положение холдинга ухудшилось, но нельзя сказать, что это катастрофа, - рассказал эксперт консалтинговой компании Concorde Capital. - Они больше пострадали не столько от военных действий, сколько от роста цен на энергоносители и проблем с логистикой."

Война сократила возможности "Интерпайпа" экспортировать продукцию морем.

По данным Forbes, состояние Виктора Пинчука сократилось с 2,6 млрд долларов до 2 млрд долларов.

Петр Порошенко

До войны Порошенко боролся за свой имидж политика, сталкиваясь с обвинениями в государственной измене и пособничестве терроризму. По данным государственных обвинителей, Порошенко якобы выступал за поставки угля из контролируемых пророссийскими повстанцами районов Донбасса - вместо угля, добытого в Южной Африке.

Несмотря на его заявления о невиновности, некоторые его активы и имущество были арестованы киевским судом.

Экс-президент Украины Петр Порошенко с адвокатами Ильей Новиковым (слева) и Игорем Голованем, защищавшими его на процессе по обвинению в государственной измене (янв. 2022 г.) AP Photo

Но после вторжения телеканалы, которые контролирует Порошенко, смягчили критику в адрес Зеленского.

"В первый день российской агрессии, 24 февраля, я пришел к Зеленскому и сказал: "Я больше не лидер оппозиции. И ты, и я - солдаты. До нашей победы я не буду никого критиковать", - рассказал Порошенко в интервью "Голосу Америки".

Порошенко, который в бытность президентом был выразителем националистических взглядов, как и другие политики, надел военную форму и организовал группы добровольцев для помощи в войне. Хотя офис Зеленского обвинил его в ненужном пиаре.

Компании Порошенко потратили более 46 миллионов долларов на поддержку вооруженных сил, заявил его пресс-секретарь. Он поставил бронированные автомобили, купленные в Италии и Великобритании, полноприводные внедорожники, бронежилеты, каски, топливо и многое другое.

По данным Forbes, его состояние сократилось из-за войны с 1,6 млрд долларов до 700 млн долларов. От комментариев по этому поводу он отказался.

Игорь Коломойский

Коломойский считается главным сторонником Зеленского с начала избирательной кампании: он использовал свои влиятельные телеканалы для продвижения популярного актера и комика на президентских выборах 2019 года. А президент Порошенко в попытке опорочить соперника называл Зеленского "марионеткой Коломойского".

Украинский миллиардер Игорь Коломойский во время товарищеского футбольного матча (январь 2010 г.) AP Photo

Однако тесные связи с новым лидером не уберегли Коломойского от проблем. В январе 2022 года Министерство юстиции США обвинило Коломойского и его соратника в отмывании денег в США. Его адвокаты отвергают любые правонарушения.

Его основной финансовый актив, Приватбанк, был конфискован украинскими властями семь лет назад после того, как регуляторы обнаружили в его бухгалтерии дыру в 5 миллиардов долларов, и Коломойский до сих пор борется за возвращение банка.

"У Коломойского очень мало шансов вернуть что-либо через суд", - утверждает эксперт Concorde Capital.

В июле Зеленский, как сообщается, предпринял шаги по лишению Коломойского украинского гражданства, поскольку у олигарха есть также израильский и кипрский паспорта. Коломойский оспаривает это решение.

В ноябре украинское правительство применило законы военного времени, чтобы взять под контроль пакеты акций ведущей энергетической компании страны "Укрнафта", которую частично контролирует Коломойский.

Виктор Медведчук

Виктор Медведчук, состояние которого до войны составляло 620 миллионов долларов, был самым влиятельным пророссийским олигархом в Украине. Согласно некоторым источникам, президент России Владимир Путин - крестный отец его дочери.

Дружба Медведчука с Кремлем обернулась полным фиаско.

Накануне вторжения России в Украину Медведчук был арестован и оставался под следствием по обвинению в сотрудничестве с Россией и незаконной добыче газа в Черном море, а также в поставках угля с контролируемых повстанцами территорий Донбасса.

Украинский олигарх Виктор Медведчук во время их встречи в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным (июль 2019 г.) Mikhail Klimentyev / AP Photo

Медведчук сбежал из-под домашнего ареста после вторжения, но был схвачен при попытке покинуть страну. Несколько месяцев он оставался под стражей, а в сентябре его обменяли на украинских солдат, вернувшихся домой из российского плена.

В настоящее время его местонахождение неизвестно. Но известно, что Хорватия конфисковала его суперяхту Royal Romance стоимостью 200 миллионов долларов, которая будет продана с аукциона в пользу Украины.