Альпийские сконы выглядят не по сезону: редкие снегопады и не по-январски теплая погода привели к тому, что уже выпавщий снег тает или превращаетя в жёсткий наст. Обычно заснеженные зимой горные массивы до сих пор по-летнему зеленеют.

Отсутствие снега на вершинах гор - серьёзная головная боль как для операторов горнолыжных трасс, так и для поклонников альпийских трасс.

Участки зелёной травы, оголённые скалы и грязь вместо снега можно наблюдать сегодня на многих известных горнолыжных курортах Европы: в австрийском Инсбруке, в швейцарских Виллар-Сюр-Оллон и Кран-Монтана и в баварском Ленгрисе.

Почти полное отсутствие снега заставляет предположить, что влияние на альпийский климат аномально высоких температур связанно с глобальным изменением климата.

Зимний курорт и спортивная база Патшеркофель недалеко от Инсбрука, Австрия (2 января 2023 г.) Matthias Schrader / AP Photo

Во многих районах Европы, от Франции до Польши, в начале января погода позволяет выходить на улицу практически в летней одежде.

В последние дни 2022 года столбик термометра в Польше отметил двузначный исторический максимум, превысив 10 градусов по Цельсию.

Швейцарская метеослужба MeteoSuisse отмечает, что это один из самых жарких в истории декабрей.

Метеостанция в Делемонте, в Юрских горах на границе с Францией, также зарегистрировала рекордную среднесуточную температуру в 18,1 градуса по Цельсию в первый день нового года.

MeteoSuisse пытается шутить: "Такой приход нового года может заставить вас почти забыть о том, что сейчас разгар зимы".

Начало 2023 года заставило многие страны вспомнить прошлогодние рекорды зимних температур. Прошлая зима стала самой жаркой в истории как Швейцарии, так и Франции.

Всемирная метеорологическая организация ООН заявила, что последние восемь лет станут самыми теплыми в истории наблюдений. Окончательные данные о глобальной температуре за 2022 год будут опубликованы в середине января.

Метео-Франс сообщает, что в южных Альпах и, в северных Альпах, на склонах выше 2.200 метров выпала сезонная норма снега. Однако на более низких высотах в северных Альпах и в Пиренеях снега заметно не хватает.

Ученые связывают аномально высокие температуры с антропогенным изменением климата. По их мнению, экстремальные погодные явления будут происходить все чаще, причём станут интенсивнее и продолжительнее, если правительства и население планеты не смогут сократить выбросы углекислого газа.