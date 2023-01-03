Лула да Силва простился с Пеле в Сантусе

Лула да Силва простился с Пеле в СантусеКомментарии
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва принял участие в церемонии прощания с легендарным бразильским футболистом, трехкратным чемпионом мира Пеле, который скончался 29 декабря.
Недавно переизбранный на пост главы государства Лула да Силва прибыл в Сантус на стадион "Вила Белмиро", где выразил соболезнования вдове футболиста Марсии Аоки.
После прощания Лула опубликовал фото с церемонии в Твиттере, написав "Прощай, король. Покойся с миром, Пеле".
Гражданская панихида проходила на родном для Пеле стадионе футбольного клуба "Сантос", за который он выступал на протяжении большей части своей карьеры.
Пеле - единственный игрок в истории футбола, выигравший вместе со сборной страны три титула чемпиона мира: в 1958, 1962 и 1970 годах.
За команду Бразилии он забил 77 мячей в 92 матчах.
Пеле остается самым молодым футболистом, когда-либо забивавшим гол на чемпионате мира по футболу среди мужчин (мяч в четвертьфинале в ворота Уэльса в 1958 году, ему было 17 лет и 239 дней), самым молодым участником мирового первенства, сделавшим хет-трик (в матче против Франции), а также самым молодым игроком, забившим в финале.
После смерти "короля футбола" в Бразилии был объявлен трехдневный траур.