Лула да Силва простился с Пеле в Сантусе

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва принял участие в церемонии прощания с легендарным бразильским футболистом, трехкратным чемпионом мира Пеле, который скончался 29 декабря.

Недавно переизбранный на пост главы государства Лула да Силва прибыл в Сантус на стадион "Вила Белмиро", где выразил соболезнования вдове футболиста Марсии Аоки.

После прощания Лула опубликовал фото с церемонии в Твиттере, написав "Прощай, король. Покойся с миром, Пеле".

Гражданская панихида проходила на родном для Пеле стадионе футбольного клуба "Сантос", за который он выступал на протяжении большей части своей карьеры.

Пеле - единственный игрок в истории футбола, выигравший вместе со сборной страны три титула чемпиона мира: в 1958, 1962 и 1970 годах.

За команду Бразилии он забил 77 мячей в 92 матчах.

Пеле остается самым молодым футболистом, когда-либо забивавшим гол на чемпионате мира по футболу среди мужчин (мяч в четвертьфинале в ворота Уэльса в 1958 году, ему было 17 лет и 239 дней), самым молодым участником мирового первенства, сделавшим хет-трик (в матче против Франции), а также самым молодым игроком, забившим в финале.

После смерти "короля футбола" в Бразилии был объявлен трехдневный траур.