"Вторжением" и "беспрецедентной провокацией" назвали представители Палестинской автономии визит министра безопасности Израиля на Храмовую гору в Иерусалиме.

Во вторник ультраправый политик Итамар Бен-Гвир, несмотря на предупреждения, совершил визит в район, который считается священным как у мусульман, так и у иудеев.

Ахмед Шебаб, палестинский активист:

"Это вызов не только палестинцам и жителям Иерусалима, это вызов регионального уровня, вызов арабам, мусульманам, мировому сообществу, которое ранее подчёркивало правовой и исторический статус аль-Аксы".

Визит министра незамедлительно осудили и Палестинская администрация на Западном берегу Иордана, и движение ХАМАС в Секторе Газа. Представители ХАМАСа заявили, что визит "взорвёт ситуацию".

В 2000 году такой же шаг Ариэля Шарона — тогда лидера оппозиции, позже израильского премьера — привёл к началу Второй интифады, которую так и назвали — "Интифада аль-Аксы".

Нынешний израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что действия Бен Гвира никак не повлияют на статус-кво Храмовой горы, молиться на которой можно лишь мусульманам.

При этом минувший год и так стал одним из самых напряжённых в палестино-израильском конфликте почти за два десятилетия. По данным ООН, он унёс жизни 150 палестинцев и 20 израильтян.