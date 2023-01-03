Визит раздора: Итамар Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору

Израильский ультраправый политик Итамар Бен-Гвир, назначенный на пост министра национальной безопасности в новом правительстве Биньямина Нетаньяху, поднялся на Храмовую гору в Старом городе Иерусалима, несмотря на предупреждения сил безопасности.

В Израиле опасаются что посещение горы членами правительства может привести к эскалации напряженности, как это случилось в 2000-м году после визита Ариэля Шарона.

Представители ХАМАС заявили, что визит "взорвет ситуацию".

"Израильское правительство, членом которого я являюсь, не подчинится организации позорных убийц. Храмовая гора открыта для всех, и если ХАМАС думает, что их угрозы отпугнут меня, они должны понять, что времена изменились", - написал Бен-Гвир в Твиттере после посещения горы.

"Силы безопасности считают, что это опасный шаг. Не случайно министры избегали посещения Храмовой горы в течение многих лет. Депутаты парламента поднимаются, но министры - нет, тем более министр, возглавляющий Министерство национальной безопасности", - отметил лидер израильской оппозиции, бывший премьер-министр Израиля Яир Лапид.

В администрации Палестинской автономии резко осудили визит Бен-Гвира, назвав его "вторжением" и "беспрецедентной провокацией".

Резко отреагировали на посещение израильским министром Храмовой горы и в Иордании. В заявлении говорится, что это "нарушение международного права, исторического и правового статус-кво в Иерусалиме".

С критикой действий Бен-Гвира выступил и посол США в Израиле. "США желают сохранения статус-кво, действия, препятствующие этому, неприемлемы", - цитируют американского дипломата израильские СМИ.