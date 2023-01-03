Первый танкер с американским сжиженным газом прибыл в Германию

В порт Германии пришёл первый танкер со сжиженным природным газом из США. Судно Maria Energy принял СПГ-терминал в Вильгельмсхафене, он был построен и открыт в прошлом году, несмотря на протесты экологов.

В заявлении по случаю прибытия Maria Energy в Германию немецкая организация «Помощь окружающей среде» призвала остановить развитие инфраструктуры для добычи ископаемого топлива. Начало прямых поставок американского газа активисты называют «историческим ударом по защите климата». Отдельно они критикуют закупки топлива у США из-за использования там для добычи газа метод гидравлического разрыва пласта.

В Германии тем временем готовят к открытию ещё четыре плавучих терминала для приёма танкеров со сжиженным газом. На фоне борьбы за снижение зависимости от российских поставок, как сообщал Financial Times, немецкий оператор EnBW подписал долгосрочное соглашение о закупке у США до 2 млн тонн СПГ в год.