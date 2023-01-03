У игрока в американский футбол остановилось сердце во время матча Национальной футбольной лиги (NFL).

Защитник клуба "Баффало Биллс" Дамар Хэмлин потерял сознание в самом начале игры с "Цинциннати Бенгалс". 24-летний игрок столкнулся с соперником и упал на газон. Затем встал, поправил шлем и через несколько секунд упал снова.

Выбежавшие на поле врачи провели спортсмену сердечно-легочную реанимацию. Дамара Хэмлина отвезли в больницу, он находится в критическом состоянии.

Матч было решено прервать.