У игрока в американский футбол остановилось сердце во время матчаКомментарии
Авторское право Joshua A. Bickel/AP Photo-
У игрока в американский футбол остановилось сердце во время матча Национальной футбольной лиги (NFL).
Защитник клуба "Баффало Биллс" Дамар Хэмлин потерял сознание в самом начале игры с "Цинциннати Бенгалс". 24-летний игрок столкнулся с соперником и упал на газон. Затем встал, поправил шлем и через несколько секунд упал снова.
Выбежавшие на поле врачи провели спортсмену сердечно-легочную реанимацию. Дамара Хэмлина отвезли в больницу, он находится в критическом состоянии.
Матч было решено прервать.