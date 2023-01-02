Венесуэла и Колумбия открыли границу

Венесуэла и Колумбия полностью открыли общую границу, которая была заблокирована из-за дипломатического противостояния. Приграничный кризис разразился в 2019 после того, как Богота поставила под сомнение официальные данные Каракаса о переизбрании Николаса Мадуро на новый президентский срок. Венесуэла тогда объявила о разрыве дипломатических связей.

Потепление двусторонних отношений связывают с приходом к власти первого левого президента Колумбии Густаво Петро. Одним из приоритетов его политики стало оживление международной торговли в регионе.