Вьетнам: спасатели пытаются поднять на поверхность мальчика, провалившегося в полую сваю

В Донгтхапе на юге Вьетнама поисковый отряд не прекращает попытки спасти мальчика, упавшего на строительной площадке в полую бетонную сваю.

Инцидент произошел в минувшую субботу. Десятилетний ребенок отправился на стройку с тремя соседями собирать металл. Неожиданно мальчик оказался в бетонной ловушке глубиной 35 метров и диаметром всего 25 сантиметров. О состоянии ребенка на данный момент ничего неизвестно.